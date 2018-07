No Acre, homem é baleado na frente de casa e morre após cirurgia em hospital

Marcelo Oliveira Rocha, 39 anos, foi baleado na frente de casa no sábado (28) e morreu após passar por cirurgia no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Rocha foi atingido por três disparos. O caso ocorreu na Rua Leopoldo de Bulhões, no bairro Telégrafo.