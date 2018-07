Neymar faz desabafo patrocinado, mas é duramente criticado na web



da redação ecos da notícia

29 de julho de 2018

Neymar surpreendeu quem estava assistindo ao programa “Fantástico”, da TV Globo, na noite deste domingo (29). O jogador gravou um vídeo, exibido no intervalo da atração, no qual ele explica o desempenho que teve na Copa do Mundo da Rússia, se defende das acusações de ser mimado e faz um desabafo à torcida brasileira, citando suas quedas e perseguição dentro de campo.

O vídeo tinha claramente o objetivo de emocionar os fãs e estabelecer a paz entre Neymar e os torcedores, até porque nas imagens, o jogador pede a ajuda para “se reerguer” no futebol após tantas críticas. Só que o material divulgado é parte de um comercial da marca Gillette, o que não foi bem visto pelos internautas.

Minutos após o comercial ir ao ar, o nome do craque já estava em primeiro lugar na lista dos assuntos mais comentados do Twitter. A maioria das postagens era crítica.

A seguir, veja na íntegra o texto lido por Neymar:

“Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé. Você pode achar que eu exagero, e às vezes eu exagero mesmo. Mas a real é que eu sofro dentro de campo. Agora, na boa, você não imagina o que eu passo fora dele. Quando eu saio sem dar entrevista, não é porque eu só quero os louros da vitória, mas porque eu ainda não aprendi a te decepcionar. Quando eu pareço malcriado, não é porque eu sou um moleque mimado, mas é porque eu não ainda não aprendi a me frustrar. Dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes ele encanta o mundo, e às vezes ele irrita todo mundo. E minha luta é para manter esse menino vivo, mas dentro de mim, e não dentro e campo. Você pode achar que eu caí demais, mas a verdade é que eu não caí. Eu desmoronei. Isso dói muito mais do que qualquer pisão ou tornozelo operado. Eu demorei para aceitar as suas críticas, eu demorei para me olhar no espelho e me transformar em um novo homem, mas hoje eu estou aqui, de cara limpa e de peito aberto. Eu caí, mas só quem cai pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra, ou pode jogar essas pedras fora e me deixar a ficar de pé. E quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.”