Jovem é morto em suposto confronto com a PM no Ramal Bom Jesus



marcos dione, do ecos da notícia

29 de julho de 2018, 23:45 Compartilhe isso:

O jovem Jhonatan Sales de Souza, 22 anos, que era mais conhecido pelo apelido de “Bastola”, foi morto a tiros na madrugada de domingo (29) numa casa localizada na Rua Adão Galo, no Ramal Bom Jesus, região da Vila Acre, em Rio Branco. Ele teria confrontado policiais militares e acabou morrendo.

Ao Ecos da Notícia, moradores da rua relataram que ocorreu um intenso tiroteio naquela área por volta das 2 horas da madrugada. Quando o confronto terminou, já por volta das 3 horas, o carro do Instituto Médico Legal (IML) foi recolher o corpo do jovem, que foi levado à sede da instituição.

“Quando eu sai pra ver o que tinha acontecido, era umas 3 horas, e o carro do IML estava parado lá na frente da casa. Tinham várias viaturas da polícia. Todo mundo no bairro tá comentando que a polícia que matou o rapaz. Mas as pessoas tem medo de falar”, disse uma moradora que preferiu não se identificar.

A reportagem tentou ouvir a Polícia Militar, porém, a assessoria da instituição informou que deve esclarecer a situação e passar mais detalhes sobre o caso somente na manhã desta segunda-feira (30).

Familiares de Jhonatan ficaram sabendo da morte dele após as 19 horas, e enfrentaram dificuldade. Quando chegaram no IML, o único médico legisla já tinha entregado o plantão, ficando impossível a liberação para velório ainda no domingo. Agora, o corpo só deve ser liberado mais de 24 horas após a morte.