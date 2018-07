Historiadora fala sobre a relação dos protestantes brasileiros com os EUA



Reflexões de Fátima Almeida

29 de julho de 2018

O Brasil já está à imagem e semelhança dos Estados Unidos. A exemplo de Sara Vaughan e mais cantores famosos, os cantores que se apresentam no The Voice, começaram a cantar nos corais das igrejas protestantes. Por toda parte, novas igrejas, pastores de terno e gravata, mulheres de roupas austeras, tudo isso é paisagem norte americana. Tudo começou após 1945, quando os americanos passaram a dominar o Brasil, através do cinema, rádio, eletrodomésticos, jeans, hot dog, Coca Cola, cheeburger, catchup, aspirina. O nome “loja” sumiu aqui no Acre, agora é store, a igreja messiânica agora é Johrei center, mais os cheeps, cakes, todos esses filmes na TV, etc etc..e a gente já começa a pensar em inglês quando nos sentimos in ou out…

Fátima Almeida é historiadora e colunista do Ecos da Notícia