Em Rondônia, quatro pessoas da mesma família morrem em acidente



da redação ecos da notícia

29 de julho de 2018, 15:55 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O grave acidente aconteceu na noite do sábado (28) e envolveu três veículos na Rodovia RO-10, a aproximadamente 12 km de Pimenta Bueno, sentido Rolim de Moura, municípios do interior de Rondônia.

A colisão aconteceu após uma tentativa de ultrapassagem de Ford KA com placas de Cacoal, que bateu frontalmente em um Gol com placas de Pimenta Bueno. Uma caminhonete que vinha logo atrás do Gol, ainda tentou desviar, mas colidiu contra um dos veículos.

De acordo com os bombeiros, o Gol era ocupado por cinco pessoas, sendo que apenas uma sobreviveu. Os mortos são Joriel Nunes Benedito, 26 anos, Nathália Vasconcelos Silva, 20 anos (esposa de Joriel), Lays Vasconcelos Nunes, 1 ano (filha do casal), Valtiane Nunes Benedito (irmã de Joriel).

Um jovem identificado como Leonardo Silva, sobreviveu ao acidente e segue internado. O motorista do KA ficou preso nas ferragens e teve vários ferimentos, sendo também encaminhado ao Hospital Ana Neta. Já o condutor da caminhonete não se feriu. Com informações do Rondoniaagora.