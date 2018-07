Acidente de moto na Vila do Incra deixa dois feridos, um deles em estado grave



da redação ecos da notícia

29 de julho de 2018, 15:07 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O acidente aconteceu na noite do sábado (28) na Vila do Inca, localizada no município de Porto Acre, interior do estado. Dois homens que seguiam numa motocicleta ficaram feridos após o condutor do veículo perder o controle e colidir contra o meio fio.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e socorreram o jovem Eduardo José do Carmo Fonseca, 20 anos, e o senhor Evai Pereira dos Santos, 51 anos. As duas vítimas foram levadas ao Pronto Socorro.

Ao Ecos da Notícia os socorristas do Samu informaram que Eduardo sofreu traumatismo na coluna cervical. Já o senhor Evai Pereira, sofreu ferimentos leves pelo corpo. Eduardo deu entrada no hospital intubado, em estado grave.