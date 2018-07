Motorista morre ao tentar desviar buraco e carreta tombar na BR-364, veja o vídeo



Um grave acidente registrado na noite deste sábado (28) no Km 80 da BR-364, sentido Rio Branco-Sena Madureira, resultou na morte do motorista Ronaldo Aparecido Assunção, 46 anos. A mulher da vítima, Katia Barros de Oliveira 42 anos, que seguia viagem com o marido, sofreu apenas fratura em um dos braços.

A informação apurada pela reportagem do Ecos da Notícia, é de que o motorista teria tentado desviar de um buraco na pista, momento em que perdeu o controle da direção e a carreta acabou tombando. O homem ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. A mulher foi encaminhada ao hospital da capital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo de Rondaldo de baixo da carreta. Peritos do Instituto Médico legal (IML) também foram acionados para recolher o corpo, que foi levado à sede da instituição, onde após os devidos procedimentos deve ser liberado para velório e sepultamento.

Um vídeo obtido pela equipe do Ecos da Notícia mostra a situação de como ficou o veículo. Na gravação, também é possível perceber que militares do Exército tentavam tirar o corpo do motorista, enquanto sua mulher preocupada perguntava se o marido ainda estava vivo. Veja o Vídeo: