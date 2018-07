Formatura encerra 1ª Copa de Futsal da Guarda Mirim em Cruzeiro do Sul



A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, realizou na manhã deste sábado (28) na quadra de esportes do Batalhão, uma formatura com objetivo de oficializar o encerramento da 1ª Copa de Futsal da Guarda Mirim, que teve início no dia 12 de junho. A proposta pedagógica da atividade foi promover o conhecimento da cultura intercontinental, por ocasião da Copa do Mundo 2018.

O Tenente Alderlei, coordenador da Guarda Mirim, falou do propósito e da importância do projeto. “É muito gratificante poder contribuir com o desenvolvimento psicossocial dessas crianças e adolescentes. Nossa metodologia pedagógica baseia-se no redirecionamento de pensamentos, atitudes, objetivando aos alunos do programa uma blindagem reeducacional, a fim de que tenham perspectivas de vida no seu ambiente”, disse.

O comandante do 6º BPM, major Evandro, fez menção de seu deslumbre em face da relevância da Guarda Mirim. “Estou muito feliz! É extremamente gratificante contemplar a dinâmica e a grandeza deste projeto. São ações como estas que nos enche de esperanças, pois reafirma que estamos no caminho certo: harmonizando nossas responsabilidades com a prevenção e repressão. O tenente Alderlei e toda sua equipe estão de parabéns! E, certamente, vamos continuar apoiando as ações sociais do 6º BPM”, declarou.

O evento contou com a participação do Doutor Clovis Augusto, Juiz de Direito, dos empresários Albi, do Grupo Asa Branca, e Joaz, da Inviolável e representante da Gazin que, na ocasião, foram homenageados pela colaboração e parceria firmados em prol do projeto.

O projeto no Juruá

A Guarda Mirim do 6º Batalhão da Polícia Militar atualmente é composta por 150 crianças e adolescentes – masculino e feminino – na faixa etária de 10 a 17 anos, os quais exercem suas atividades nos turnos da manhã e tarde.

A principal finalidade do projeto é instruir os participantes, reforçar os princípios da honestidade, respeito e liberdade com ensinamentos, orientação e assistência. Além disso, objetiva afastar os menores das ruas e contribuir com suas famílias, para sua educação e formação, num trabalho preventivo contra a ociosidade e a marginalidade. As informações são da Assessoria.