Casa é totalmente destruída em incêndio, em Cruzeiro do Sul



Uma casa em madeira localizada no Canal do Remanso, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi totalmente consumida pelo fogo em um incêndio ocorrido na tarde deste sábado (28). O Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve no local tentando conter as chamas, mas a residência foi destruída por completo.

A reportagem do Ecos da Notícia entrou em contato o Comando do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, e foi informada que a ocorrência ainda estava em andamento.