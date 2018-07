Ufac e prefeitura de Cruzeiro do Sul assinam termo para projetos de preservação ambiental



da redação ecos da notícia

27 de julho de 2018, 21:11 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da prefeitura de Cruzeiro do Sul assinaram, na manhã de quinta-feira, 27, termo de cooperação técnica para realização de atividades vinculadas aos projetos de extensão Áreas verdes: eu protejo e Bichos de Casco: educação ambiental como ferramenta para conservação de quelônios amazônicos, ligados ao Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente (LabGAMA/Ufac).

O projeto Áreas verdes: eu projeto visa fazer o diagnóstico das áreas verdes, principalmente as regiões onde haja buritis, que tem importância econômica e cultural para o município de Cruzeiro do Sul. “Precisamos saber quantas dessas áreas são utilizadas para despejo de lixo, esgoto e ocupação urbana desordenada”, explicou a coordenadora do projeto, Sonaira Souza.

“Na primeira fase faremos o levantamento das áreas e, na segunda, faremos o trabalho de educação ambiental nas escolas”, acrescentou.

De acordo com o coordenador do projeto Bichos de Casco: educação ambiental como ferramenta para conservação de quelônios amazônicos, Tiago Lucena, a iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância ecológica da manutenção e do manejo dos quelônios para a região.

“É por meio desse tipo de ação que a Ufac chega aos entes públicos e contribui com a comunidade”, disse Josimar Batista.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Iderlei Cordeiro, ressaltou que os projetos de preservação ambiental são de extrema importância sobretudo para a economia. “Os buritizais, por exemplo, ainda são fonte de sustento para muitas famílias. Dói observar a extração dos frutos de forma inadequada”, esclareceu.

Também estavam presentes na reunião, a chefe de gabinete da Ufac, Ivone Moraes, o secretário municipal de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, Everton de Souza e os integrantes do grupo de pesquisa de etnociência, Wiliam Carlos, Andrea Carlos, Sheila Nascimento e Eric Nascimento. (Assessoria Ufac)