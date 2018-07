Prefeitura de Xapuri anuncia Processo Seletivo para contratação de odontólogo



27 de julho de 2018

A Prefeitura de Xapuri, no interior do Acre, recebe a partir das 9h do dia 30 de julho de 2018 as inscrições para o Processo Seletivo que visa à contratação temporária de um novo profissional.

Com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração mensal valor de R$ 2.941,95, o servidor de Nível Superior completo selecionado deve atuar na função de Odontólogo.

Os interessados podem se inscrever até às 17h do dia 1º de agosto de 2018, na Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. Em seguida, os títulos devem ser entregues nos dias 2 e 3 de agosto de 2018.

Para qualificar os concorrentes inscritos, haverá a aplicação da etapa única de Análise Curricular, com base nos documentos entregues no ato da inscrição, conforme determina o edital. Com informações do Jornal A Tribuna.