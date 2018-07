Padre quase é linchado após ser flagrado abusando de menina de 10 anos



Um padre de 70 anos, Paolo Glaentzer, foi flagrado abusando de uma menina de apenas 10 dentro de um carro em Prato, nos arredores de Florença, centro-norte da Itália.

O episódio ocorreu na última segunda-feira (23), no estacionamento de um supermercado. Um transeunte percebeu algo estranho no veículo e foi até lá. Ao ver o que estava ocorrendo, abriu a porta do carro e puxou a criança para fora.

A confusão acabou atraindo a atenção de moradores, e o padre esteve à beira de ser linchado, mas a polícia interveio e o prendeu em flagrante, sob a acusação de violência sexual agravada.

Glaentzer, colocado em regime de prisão domiciliar, é padre em uma igreja da diocese de Florença, na divisa com a província de Prato. Interrogado pela polícia, ele disse que “ignorava” a idade da vítima. “Pensava que ela tinha alguns anos a mais, tipo 14, 15 anos”, declarou.

No entanto, o próprio sacerdote entrou em contradição ao afirmar que conhece a família da menina, que é acompanhada por serviços sociais, há “cerca de 10 anos” e que inclusive jantava na casa dela “uma vez por mês”. Ele também confessou que abusara da criança “ao menos três vezes”.

“Desde o momento da prisão até hoje, pensei no que ocorreu e percebi que errei”, afirmou. (ANSA)