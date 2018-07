‘Geladeira Comunitária’ disponibiliza alimentos de graça em Rio Branco

O eletrodoméstico fica ligado 24h anexo ao muro do Cartório da Via Chico Mendes. A ideia é que as pessoas que possam ajudar abasteçam a geladeira com alimentos. Quem precisa, pode retirar o que desejar, e o melhor, de forma totalmente gratuita.

Para doar é preciso respeitar algumas regras. Tudo tem que estar embalado e dentro do prazo de validade, constando a data de fabricação na embalagem, assim como uma descrição do alimento. Também não é permitido bebidas alcoólicas.