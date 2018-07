Foragido do Acre é baleado e preso em frente de presídio no Rio Grande do Norte



Agentes penitenciários da Cadeia Pública de Natal, no Rio Grande do Norte, prenderam na manhã desta sexta-feira, 27, dois homens, uma presa do regime semiaberto e um foragido da Justiça do Agre em frente à penitenciária. Os quatro estavam dentro de um carro e a suspeita é que estivessem tramando o resgate de um detento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, o grupo estava dentro de um automóvel em frente ao presídio quando foi abordado pelos agentes penitenciários. No momento da abordagem, um dos suspeitos tentou correr e foi alvejado na perna por um dos agentes.

Ao verificarem a ficha criminal do suspeito, descobriram que era um foragido da Justiça do Acre. Os outros membros do grupo também foram levados para a delegacia, onde foram identificados como possíveis integrantes de uma organização criminosa. A Polícia Civil vai apurar qual era a intenção dos suspeitos.

A identificação deles não foi divulgada pela polícia.

Com informações do Agora RN