Eletroacre será vendida por R$ 50 mil reais, leilão acontece no dia 30 de agosto



da redação ecos da notícia

27 de julho de 2018, 21:19 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Uma das empresas que está de olho na Eletrobras Acre é a Equatorial Energia, que comprou a distribuidora do Piauí na manhã de quinta-feira (26). Foi a única empresa a dar lance no leilão.

A Eletrobras pretende vender suas distribuidoras nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Alagoas. As companhias foram colocadas à venda por um valor simbólico, de R$ 50 mil. O principal objetivo da estatal é se desfazer dos ativos, hoje deficitários.

O preço simbólico das empresas estatais se deve à dívida bilionária acumulada por elas ao longo de décadas. A Equatorial afirmou que a empresa está “olhando” estas distribuidoras. O leilão da Eletroacre e das demais empresas está previsto para o dia 30 de agosto.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, o governo espera que, até lá, seja aprovado pelo Senado um projeto de lei que resolva a dívida bilionária das distribuidoras, o que deverá viabilizar principalmente a venda das empresas do Norte do país. O texto já passou pela Câmara, mas a votação no Senado ficou para depois do recesso parlamentar de meio de ano.

LANCE

A Equatorial Energia S.A., única proponente, venceu o leilão de privatização da Companhia Energética do Piauí (Cepisa), distribuidora da Eletrobras, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O certame foi realizado nessa quinta-feira (26) na Bolsa de Valores B3, na capital paulista.

Pelas regras do leilão, seria considerada vencedora a proponente que oferecesse o lance com maior índice de deságio na flexibilização tarifária, que deveria ser acima de zero. A Equatorial Energia SA ofereceu, em envelope lacrado, o índice de 119.

A Cepisa foi a primeira das seis distribuidoras da Eletrobras a ser privatizada. No último dia 18, o BNDES havia afirmado que manteria a realização do leilão no dia 26, (Jornal A Tribuna).