Eclipse lunar mais longo do século acontece hoje; próximo só em 2100

O eclipse lunar total mais longo do século vai acontecer nesta sexta-feira (27). O eclipse lunar total, que terá duração de cerca de uma hora e 45 minutos, pode ser observado a partir da Austrália, Antártida, Ásia, África, Médio Oriente, Europa, América do Sul, sul do Oceano Pacífico, Oceano Índico e Oceano Atlântico.