Dupla de motociclistas tenta matar taxista com 7 tiros na Gameleira, vítima foi ferida no rosto



marcos dione, ecos da notícia

27 de julho de 2018, 16:33 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A dupla de motociclistas que por volta das 14 horas e 30 minutos desta sexta-feira (27) executou um jovem no bairro Mocinha Magalhães, pode também ser a autora de um atentado no ponto de táxi da Gameleira, em Rio Branco. Um taxista, ainda não identificado, foi alvejado com 7 tiros.

A informação é de um dos disparos atingiu o rosto da vítima. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o taxista que foi encaminhado ao Pronto Socorro em estado grave. A dupla, como sempre, fugiu e não foi encontrada pela polícia.