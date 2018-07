Concurso da PRF é autorizado: 500 vagas e salário de até R$ 10 mil



27 de julho de 2018

Foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (27) portaria autorizando o concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos mais esperados para 2018. São 500 vagas de nível superior. O edital deve ser publicado em até 180 dias.

A remuneração inicial chega a R$ 10.357,88, somando os auxílios alimentação e saúde. Para concorrer, o candidato precisa ter entre 18 e 65 anos, ensino superior completo em qualquer área e carteira de habilitação. A banca organizadora deve ser o Cebraspe. O último concurso foi realizado em 2013.

A seleção contará com prova escrita, teste de capacidade física, análise psicológica, de saúde, além de investigação social, de curso de formação e títulos. Esse processo leva de nove meses a um ano. É o tempo necessário para que todas as etapas do concurso sejam realizadas e a seleção seja homologada.