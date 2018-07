Bolsonaro segue líder em pesquisa e Alckmin chega aos dois dígitos



27 de julho de 2018

Pesquisa encomendada pela XP Investimentos e realizada pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas), entre os dias 23 e 25 de julho, traz novos números da corrida presidencial.

Segundo o levantamento, que ouviu mil pessoas, em entrevistas feitas por telefone, o deputado Jair Bolsonaro continua na liderança, no cenário sem Lula e sem candidato do PT, com 23%. Ele é seguido por Marina Silva, com 12%, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, com 10%, Alvaro Dias (Pode), 5%; Henrique Meirelles (MDB), 2%; Manuela D’Ávila (PCdoB), 2%; e Guilherme Boulos (Psol), 1%. Os não votos (nulos, brancos ou não sabe) somam 34%. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com informações do jornal Valor Econômico, no cenário com Lula candidato, o petista lidera e tem 30% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro com 20%, Alckmin com 9%; Marina e Ciro com 8% cada; Alvaro, que tem 5%; João Amoêdo (Novo), Meirelles e Manuela com 1% cada. Boulos não pontua. Os não votos ficam em 17%.

O petista está preso na Polícia Federal de Curitiba (PR), desde abril último, condenado a 12 anos e um mês de prisão, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex no Guarujá (SP). Por causa da sentença em segunda instância, foi enquadrado na lei da Ficha Limpa e sua candidatura dependerá da Justiça Eleitoral.

Os cenários da pesquisa mostram um crescimento do tucano Geraldo Alckmin, que fechou acordo com o Centrão, bloco formado pelos partidos DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, na semana em que foi feito o levantamento. Pela primeira vez ele chegou aos dois dígitos.