PM e Bombeiros organizam passeata com estudantes contra as drogas na sexta-feira

Como resultado de parceria entre Corpo de Bombeiros (CBMAC), Polícia Militar (PMAC) e Secretaria de Estado de Educação (SEE), estudantes da rede pública de ensino participam na sexta-feira, 27, da passeata contra as drogas em Rio Branco.

Está confirmada a presença de escolas da rede estadual e dos colégios militares Dom Pedro II, coordenado pelo CBMAC, e Tiradentes, pela PMAC.

Com o intituito de difundir entre o público estudantil a necessidade de se combater as drogas, a atividade se soma às diversas ações e projetos executados pelas instituições militares do Acre de cunho preventivo.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a concentração está marcada para as oito horas, em frente ao Comando-Geral da PM. O percurso previsto deve se encerrar até as dez horas, em frente ao Palácio do Governo.

A exemplo de que a parceria entre as instituições militares de segurança e a Educação já dura há anos na formação de milhares de estudantes em todo o estado, pode-se destacar ações como o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), executado pela PM, e Bombeiro Mirim, pelo Corpo de Bombeiros, ambas realizadas nas escolas públicas. As informações são do Jornal Página 20.