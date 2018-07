Pesquisa aponta que brasileiro gasta em média 14% do salário com cerveja



Provavelmente você também não anota quanta cerveja bebe por mês ou quanto gasta, mas um estudo mostrou que o valor no Brasil pode chega a 14% do salário-mínimo. Esses valores, claro, variam de acordo com o estilo e o local escolhido para o consumo, e o estudo levou em conta que cada brasileiro consome, em média, 6 litros de cerveja por mês.

O gasto corresponde a 14% do salário-mínimo caso se consuma em bares de São Paulo, ou 11% em bares do Rio de Janeiro, segundo dados revelados por um estudo do Deutsche Bank publicado em junho deste ano. A pesquisa mapeou os preços de um pint (500 ml) em dólares em 48 cidades. Em São Paulo, paga-se quase R$ 14 e, no Rio, R$ 12.

A plataforma de descontos Cuponation descobriu para cada uma dessas cidades que possuem piso salarial, quanto do salário-mínimo local é comprometido para diferentes faixas de consumo médio.

Segundo os dados, um tcheco, que consome 12 litros mensais, compromete aproximadamente 7% do seu salário caso ganhe o mínimo; caso ele consuma apenas 6 litros, como o brasileiro, o share cai para 4%. O alemão, cujo consumo mensal é de 9 litros, consome 5% do salário-mínimo local. E, finalmente, o belga, com 6 litros mensais, gasta apenas 4% do salário com cerveja – aproximadamente 3 vezes menos que o carioca ou o paulista.

