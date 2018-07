Na Ufac, estudante de medicina invade sala e agride professor de jornalismo



marcos dione, do ecos da notícia

26 de julho de 2018

O estudante do curso de medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC), Tiago Aragão, invadiu uma sala de aula do curso de jornalismo, na última quarta-feira (25), e agrediu o professor Milton Chamarelli Filho. O profissional fazia a aplicação de uma avaliação da disciplina de Produção Textual em Comunicação, no momento em que o jovem invadiu a sala.

Tiago, segundo consta, acusou o professor de praticar conduta antiética e proferiu palavras de baixo calão. Além dos xingamentos, o estudante ainda gravou o docente sem qualquer tipo de autorização. Em nota, o Centro Acadêmico Elson Martins (CAEM) repudiou as atitudes do jovem e afirmou que os alunos de jornalismo acabaram sendo prejudicados.

Veja a nota na íntegra

O Centro Acadêmico Elson Martins (Caem), representante dos alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre, repudia e torna pública sua indignação com veemência a atitude do senhor Tiago Aragão, aluno da referida instituição. Na noite da última quarta-feira (25), o acadêmico invadiu a sala de aula do segundo período de Jornalismo durante a aplicação de uma prova da disciplina de Oficina de Produção Textual em Comunicação II, ministrada pelo Professor Doutor Milton Chamarelli Filho.

Na referida situação, o acadêmico acusou o professor de praticar conduta antiética, proferiu palavras de baixo calão e gravou o profissional sem qualquer tipo de autorização prévia por motivos torpes. Ressalta-se também que apurado as informações e motivos, o Caem informa que o professor está respaldado pelo Regimento Interno da Universidade Federal do Acre, cumprindo o artigo 320. É obrigação do aluno ser conhecedor dos seus deveres.

A sala de aula é ambiente de trabalho do profissional docente, sendo este uma autoridade que precisa ser respeitada por toda comunidade acadêmica. A atitude do estudante não somente desrespeitou o professor como, também, os seus pares que, embora de curso diferente, estavam em momento de avaliação e foram prejudicados com a situação. Estamos acompanhando o desenrolar dos procedimentos e tomando as providências cabíveis.