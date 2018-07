Jovem é baleado com tiro no rosto enquanto passava de bicicleta por rua do Rosa Linda



da redação ecos da notícia

26 de julho de 2018, 16:39

O jovem Daniel Barbosa de Souza, 18 anos, foi a vítima de mais uma tentativa de homicídio registrada em Rio Branco na manhã desta quinta-feira (26). Ele seguia de bicicleta pela Rua Raimundo Tagino, no Residencial Rosa Linda, quando foi atingido com um tiro no rosto. Populares acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu o jovem e o encaminhou em estado grave ao Pronto Socorro. O tiro transfixou a cabeça da vítima. Aos socorristas do Samu, Daniel teria dito que não viu de onde veio o disparo.



Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e fez buscas na região na tentativa de localizar algum suspeito, mas ninguém foi preso. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

