HBO confirma temporada final de Game of Thrones; saiba mais



da redação ecos da notícia

26 de julho de 2018, 0:29

Ainda sem data definida, o último capítulo de Game of Thrones vai ao ar no primeiro semestre de 2019. Foi o próprio presidente de programação da HBO, Casey Bloys, que fez a revelação durante coletiva de imprensa na quarta-feira (25).Especialistas dão conta que os meses de março e abril são mais propícios, considerando as estreias de temporadas anteriores.

Os fãs de GoT, no entanto, não ficarão totalmente “órfãos”. A emissora anunciou uma série derivada do sucesso norte-americano que deve ir ao ar em 2020. “Estamos muito animados com o roteiro. Esperamos entrar em produção no início de 2019, temos que encontrar um diretor e escalar elenco. Esperamos filmar ainda no próximo ano”, adiantou Bloys.