Foragido é baleado e preso ao tentar assaltar PM no bairro João Eduardo



da redação ecos da notícia

26 de julho de 2018, 17:18 Compartilhe isso:

Policiais militares do 3°Batalhão prenderam na manhã desta quinta-feira (26) Saymon Wallace Fonseca do Nascimento. Ele é suspeito tentar assaltar um policial militar que saía do serviço. O crime ocorreu no bairro João Eduardo, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, Saymon e um comparsa estavam em uma motocicleta roubada quando abordaram o militar que estava em via pública. Ao perceberem que a vítima era um policial, os criminosos efetuaram vários tiros e o policial reagiu acertando um disparo na perna de Walace.

Policiais militares foram acionados e prenderam o assaltante e em seguida o conduziram ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Depois os atendimentos ele foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Na delegacia foi identificado que Saymon Walace já possui um pedido de prisão em dois casos de Homicídios, um no ano de 2016, no bairro Bahia Velha, onde a vítima foi Francisco Edislandio Machado de Oliveira, vulgo Juruna, e outro no dia 04 de março no ano de 2017, William Rocha. O acusado é também suspeito de cometer outros 3 homicídios na Baixada da Sobral.

O criminoso estava foragido da justiça por ter cortado a tornozeleira eletrônica, pena que cumpria no regime monitorado pelo crime de roubo.

“É uma pessoa extremamente perigosa, com um histórico criminal extenso, com crimes violentos. Ele estava ativo nessa guerra pela luta de controle das facções. É o autor reconhecido por vários crimes, entre eles homicídios e roubos”. Disse o delegado Remulo Diniz. (Davi Sahid)