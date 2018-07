Devido exigências do governo, Cavalgada 2018 não terá participação de comitivas



A Cavalgada que marca a abertura da ExpoAcre 2018 acontecerá no próximo sábado (28), na Via Chico Mendes, em Rio Branco, mas sem a participação de comitivas. Apenas cavaleiros e pessoas com triciclos devem participar do evento promovido pela Secretaria de Turismo.

Em entrevista ao portal de notícias Ac24horas, Richard Brilhante, que é um dos representantes da conhecida Comitiva Villa Club, reclamou que o governo e os órgãos de fiscalização acabam inviabilizando a participação das comitivas, impondo burocracias muitas vezes desnecessárias.

“Em virtude do momento econômico, da dificuldade no trato com a Secretaria de Turismo. Esses são alguns motivos. Os órgãos fiscalizadores inviabilizaram o empreendimento. O Estado não vê a Cavalgada como atrativo turístico, que traz gente de outros estados”, lamentou.