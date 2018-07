Confronto em invasão de terras resulta em PM e grileiros mortos no interior de Rondônia

Conforme a PM, há ainda uma quarta vítima dos disparos, identificada como Ednilson Cabral de Souza. Ele segue internado no Hospital João Paulo II, Zona Sul de Porto Velho. O grileiro foi baleado no abdômen e transferido à unidade de saúde na madrugada desta quinta-feira (26). De acordo com a assessoria do hospital, o estado clínico de Ednilson é estável.

Depois do sargento ser morto no confronto com a polícia, Oliveira afirma que outros policiais de Guajará foram ao endereço para o distrito de Nova Dimensão com objetivo de garantir a segurança dos agentes. As informações são do G1-RO.