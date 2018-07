Apostador acerta números da Mega-Sena e ganha prêmio de R$ 72 milhões



da redação ecos da notícia

26 de julho de 2018, 0:07 Compartilhe isso:

Um apostador de São Luís, no Maranhão, acertou sozinho o concurso 2.062 da Mega-Sena e vai receber um prêmio de R$ 72 milhões. As dezenas sorteadas quarta-feira (25) em Pouso Redondo-SC, foram: 08, 10, 15, 23, 25 e 34.

Se aplicado na poupança, o prêmio renderia quase R$ 268 mil por mês.

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio acumulado é o segundo maior deste ano. O primeiro, de R$ 104,54 milhões, foi sorteado em 17 de fevereiro. Com informações da Agência Brasil.