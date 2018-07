Ufac abre edital com 605 vagas para professores da rede básica de ensino do Acre



da redação ecos da notícia

25 de julho de 2018, 12:24 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A Universidade Federal do Acre (Ufac) acaba de abrir processo seletivo através do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). A seleção é exclusiva para professores das Redes Públicas de Ensino do Acre que estejam cadastrados na Plataforma Freire e tenham pré-inscrições deferidas pelas secretarias de educação de seus municípios.

Serão ofertadas 605 vagas apenas na área de Pedagogia. As oportunidades destinam-se aos municípios de Brasiléia, Xapuri, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Bujari, Santa Rosa do Purus e Tarauacá. Ao todo, serão onze turmas.

Para concorrer, os candidatos devem encaminhar toda a documentação comprobatória exigida no edital para a Coordenação Institucional do Parfor/Ufac, localizada no bloco da Pró-Reitoria de Graduação da Ufac, campus sede. A data limite para inscrição é o dia . (assessoria)

Mais informações no edital.