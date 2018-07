Senador Guiomard abre concurso para área da saúde com salários de até R$ 4,9 mil



da redação ecos da notícia

25 de julho de 2018

A Prefeitura de Senador Guiomard, no interior do Acre, divulgou nesta quarta-feira (25) a abertura de um processo de seleção para contratos provisórios de servidores com nível médio e superior para atuarem na área de saúde. Os salários variam de R$ 1.159,50 para auxiliar de saúde bucal e R$ 4.994,50 para médico (40h).

O Edital nº 001/2018 revela que as inscrições vão acontecer nos dias 26, 27, 30 e 31 de julho de 2018 e 01 de agosto de 2018, com o pagamento da inscrição e entrega do currículo.

R$ 30 nível médio, R$ 50 superior

Os interessados deverão comparecer a sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Pedro Aleixo, nº 21, Senador Guiomard-Acre, no horário de 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00.

Os interessados devem comparecer munidos dos documentos e a ficha inscrição e o comprovante do Documento de Arrecadação Municipal (DAM). Os cargos de nível médio requerem o pagamento de R$ 35,00 reais e os de nível superior R$ 50,00.

35 vagas em disputa

O Processo de classificação será em duas etapas: Análise de Currículo e entrevista. Ao todo vão ser 35 profissionais contratados por tempo determinado. Os cargos em disputa são:

Enfermeiro (zona rural e urbana); Técnico de Enfermagem (zona rural e urbana); Médico Clínico, Psicólogo; Farmacêutico (zona urbana/rural); Assistente Social; Médico Pediatra; Médico Ginecologista; Auxiliar de Saúde Bucal; Educador Físico; Cirurgião Dentista; Entrevistador Social; Técnico Social.

Folha do Acre