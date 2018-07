Saladas com fezes do McDonald’s intoxicam 163 pessoas nos EUA



da redação ecos da notícia

Apesar de não ser uma das opções mais requisitadas no McDonald’s, a salada do restaurante fast-food não caiu muito bem em pelo menos 163 pessoas nos Estados Unidos. Clientes de dez estados do país passaram mal após ingerirem o alimento. A comida estava contaminada com partículas de fezes, segundo informou o USA Today, a FDA (Food and Drug Administration).

De acordo com a FDA, três pessoas tiveram que ser hospitalizadas. A infecção foi causada pelo parasita Cyclospora, que é transmitido por meio da água ou alimentos contaminados com fezes. O problema estava em um dos lotes de alface recebidos pela McDonald’s.

“Muitos restaurantes já têm uma nova fornecedora de alface, enquanto esperamos que todos os restaurantes identificados também tenham nos próximos dias”, explicou a empresa, por meio de nota.

Ainda de acordo com o restaurante, o problema não afetou o Brasil. “Informamos que o sistema McDonald’s no Brasil utiliza os mais rigorosos processos de segurança alimentar existentes. Além disso, a empresa realiza controles de qualidade e rastreabilidade dos ingredientes desde a origem até a cozinha do restaurante que asseguram que os milhões de consumidores recebam alimentos livres de qualquer tipo de contaminação”, afirma a nota.