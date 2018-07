Prefeitura expulsa 300 famílias que ocupavam terreno abandonado no Joafra



Um grupo de pelo menos 300 famílias foi expulso na madrugada desta quarta-feira (25) de uma área de ocupação no conjunto Joafra, em Rio Branco. Barracos foram derrubados e houve conflito entre invasores e policiais militares, onde uma pessoas acabou presa. A prefeita Socorro Neri ainda não se pronunciou sobre o caso.

Em entrevista concedida ao G1, o segurança Leonardo Araújo, 25 anos, relatou que o local estava abandonado e as famílias ocuparam a área há cerca de dois meses. Ele afirmou ainda, que as equipes da Prefeitura e da PM chegaram por volta das 4 horas da madrugada derrubando os barracos, obrigando as pessoas a irem pra rua.

“Tinha gente deficiente que precisou sair. Tinha um senhor na outra casa e eles chegaram derrubando tudo. O que queremos é uma moradia, isso aqui estava abandonado e cheio de mato, os ladrões vinham para cá depois de roubar e a polícia não entravam e agora entraram arrancando tudo”, lamentou.

Revoltado com a ação, o grupo chegou a fechar ruas em protesto.