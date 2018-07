Momo: perfil macabro de WhatsApp pode roubar seus dados



25 de julho de 2018

Um perfil de WhatsApp misterioso chamado Momo tem despertado curiosidade e aterrorizado usuários do mensageiro. Além disso, o viral tem sido motivo de grande desconfiança.

De acordo com o UOL, o número do usuário macabro tem o código do Japão. E a imagem de perfil é uma mulher de olhos e boca arregalados (veja acima) – como uma verdadeira personagem de filme de terror.

A foto, na verdade, é de uma escultura chamada “Guai Bird”, que foi exibida em 2016 no museu Vanilla Gallery, de Tóquio.

Agora, o que acontece com os corajosos que de fato falam com Momo? Enquanto algumas pessoas dizem que o perfil não responde, outras falam que o número manda vídeos perturbadores, faz chamadas surpreendentes de madrugada e mais.

Brincadeira à parte, Momo pode representar um perigo para a segurança digital. Segundo o presidente da empresa de segurança digital ESET no Brasil, Camillo di Jorge, o perfil pode se aproveitar informações e imagens expostas no WhatsApp para adquirir informações mais sensíveis de usuários do app.

Como Momo viralizou, diversos usuários tem se aproveitado da situação e criado perfis fakes da menina macabra. Na dúvida, não adicione nenhum destes números à sua lista de contatos. (Notícias ao Minuto)