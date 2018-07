Jornalista Zezinho Avelino morre aos 57 anos vítima de diabetes

O jornalista José Avelino Neto, conhecido como Zezinho Avelino, morreu no fim da manhã desta quarta-feira (25) no Hospital das Clínicas, em Rio Branco. Ele tinha 57 anos e ocupava o cargo de secretário de Comunicação da Prefeitura de Senador Guiomard. A morte se deu em decorrência de complicações do diabetes.

Havia dois meses que ele estava internado. Antes de assumir a função pública, Avelino dirigia o jornal “Quinari Notícias”. Foi para a prefeitura a convite do prefeito André Maia (PSD), de quem era amigo. Seu corpo será velado na Câmara Municipal de Senador Guiomard. Ele deixa a esposa e filhos. (Ac24horas)