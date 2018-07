Instrução do processo sobre assassinato de analista judiciário do TRE-AC é concluída



A 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco realizou, nesta quarta-feira (25), a audiência de instrução das pessoas acusadas pela morte do analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Francisco das Chagas Farias Abreu.

Foram ouvidos quatro réus, que se encontram presos, além de testemunhas de acusação. Outro acusado, que também deveria ser ouvido, encontra-se foragido.

O servidor público foi achado morto com ao menos cinco tiros e teve o carro e outros bens roubados. O crime ocorreu em novembro de 2017, em um ramal, zona rural de Rio Branco.

Com a conclusão da instrução, o Juízo abriu os prazos para as alegações finais do Ministério Público e defesa para, posteriormente, sentenciar o caso. Com informações do TJ.