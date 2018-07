Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecida há três semanas no Acre



da redação ecos da notícia

25 de julho de 2018, 11:54 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Mais um desaparecimento aconteceu em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A jovem Milena Rodrigues, de 20 anos, desapareceu há pelo menos três semanas, e a família está desesperada sem ter notícias da estudante.

A garota saiu da avó, no município de Guajará, no Amazonas, e voltou para Cruzeiro do Sul, de onde não foi mais vista por conhecidos.

A família pede para quem tiver informações sobre a jovem procure a polícia, ligando diretamente para o número 190. Não é preciso se identificar. Os desaparecimentos continuam na região e já somam 8 desaparecimentos nos últimos seis meses. Ac24horas.