‘Dr. Bumbum’ trabalhou no Planalto durante o governo Dilma



Notícias ao Minuto

25 de julho de 2018, 12:44 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O médico Denis César Barros Furtado, conhecido como “Doutor Bumbum”, trabalhou no Planalto em 2012 durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

O “Doutor Bumbum” estava trabalhando como médico temporário no Exército, em Brasília, quando foi designado para prestar serviços na Coordenação de Saúde da Presidência da República. No entanto, a passagem no pronto-atendimento do Planalto foi curta: 3 meses.

Neste período, Denis costumava oferecer a realização de procedimentos estéticos a pacientes, comportamento que acabou gerando queixas e certa estranheza.

Embora o Planalto tenha confirmado que o “Doutor Bumbum” trabalhou na Presidência da República, a assessoria diz que ele “não integrou o quadro” da Coordenação de Saúde. A ex-presidente ou seus parentes não foram atendidos por Denis.

Denis e a mãe dele estão presos desde 19 de julho. Os dois são investigados pela morte da bancária Lilian Calixto, de 46 anos, após um procedimento estético realizado no apartamento do médico na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.