Após denúncia, PM encontra corpo de jovem degolado no interior do Acre



da redação ecos da notícia

25 de julho de 2018, 16:52 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O corpo de um jovem, ainda não identificado, e que aparenta ter cerca de 20 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (25) em uma área de vegetação no bairro Jeni Nunes, no município de Feijó, no interior do Acre. A vítima foi esfaqueada várias vezes e teve o pescoço degolado.

Ao Ecos da Notícia, a Polícia Militar informou que uma guarnição da cidade foi acionada por um morador do bairro e acabou encontrado o cadáver que já apresentava sinais de decomposição. O corpo foi levado ao necrotério do hospital local, de onde deve ser recolhido pela equipe do IML.

O caso deve ser alvo de uma investigação por parte da Polícia Civil. Moradores acreditam que o rapaz tenha sido levado ao local, onde foi torturado e assassinado.