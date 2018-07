Acusados de roubar e matar analista do TRE são ouvidos nesta quarta-feira



Acontece nesta quarta-feira (25) na 4ª Vara Criminal de Rio Branco, a audiência de instrução dos acusados de serem responsáveis pela morte do analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). Francisco das Chagas Farias Abreu foi vítima de um latrocínio (Roubo seguido de morte) em dezembro de 2017.

Os réus, Ana Claudia Ferreira, Mirian dos Santos e Denilson da Silva Ponciano, além de oito testemunhas, foram ouvidos na audiência. O servidor público teve a caminhonete roubada e foi encontrado morto com 5 tiros no Ramal da Zézé. Outros dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos teriam participado do crime.