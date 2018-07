“Tenho compromisso com Sena Madureira”, diz Gladson em reuniões com lideranças municipais



O senador Gladson Cameli (Progressistas) esteve durante esta terça-feira (24) visitando o município de Sena Madureira para mais uma prestação de contas da sua atuação parlamentar em favor de investimentos em setores como infraestrutura, saúde e produção.

No encontro com o prefeito Mazinho Serafim (MDB), também participaram os deputados federais Major Rocha (PSDB) e Flaviano Melo (MDB), além do deputado estadual Chagas Romão (MDB), secretários e vereadores que receberam do senador a declaração do compromisso permanente com a população do município.

Segundo Gladson Cameli, seu esforço em apoiar o desenvolvimento de Sena Madureira vem desde seu primeiro mandato de deputado federal. Ele aproveitou para lembrar das emendas de sua autoria traduzidas em recursos que permitiram construção de casas populares, pavimentação de ruas, aquisição de caminhonete, usina de asfalto, retroescavadeira, construção de quadra de esporte com grama sintética, construção da sede do Ministério Público Estadual (MPE), aquisição de equipamentos odontológicos, ambulâncias, entre outros.

“São mais de 11 milhões em emendas individuais que temos destinado para Sena Madureira receber melhorias. Agradeço ao prefeito Mazinho Serafim, que com muita competência vem tirando o município da situação decadente em que se encontrava quando ele assumiu a prefeitura e utilizado com muita competência os recursos destinados pela Bancada Federal ao município”, disse o parlamentar.

Em reunião com os deputados estaduais Ghelen Diniz, Nelson Sales (Progressistas) e trabalhadores do Pólo Moveleiro de Sena Madureira, Gladson conversou com a categoria acerca dos problemas enfrentados por quem trabalha no local como a falta de estrutura. No Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Cameli recebeu da categoria a solicitação de apoio ao homem do campo com investimentos no setor e o fim dos abusos cometidos em nome da legislação contra os moradores da zona rural.

No final da tarde, Cameli também participou de uma reunião com os pastores da Igreja Assembleia de Deus, coordenada pelo pastor Celso Gregório. Gladson destacou seu trabalho pelo Acre no Congresso Nacional e reafirmou seu compromisso com todos que atuam na luta pelo resgate dos valores da vida e da família.