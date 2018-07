Sesc realiza V Semana Pedagógica para orientadores e professores do projeto Sesc Ler



da redação ecos da notícia

24 de julho de 2018, 12:21 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Professores, orientadores pedagógicos, coordenação regional do Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) participam, até próximo dia 28 de julho, na unidade de Turismo e Lazer do Sesc em Cruzeiro do Sul, da V Semana Pedagógica. O objetivo da é dialogar a respeito dos indicadores da prática pedagógica no Sesc.

Na Semana Pedagógica, é destacada a importância das modalidades organizativas pedagógicas e da leitura e escrita nas Unidades, fortalecendo o entendimento necessário para garantir a ação modelar da educação do Sesc. Participam do evento educadores do Sesc de Senador Guiomard, Brasileia, Plácido de Castro, Xapuri e Feijó, além de representantes de outros estados.

Quanto a intenção da semana pedagógica, Elisângela Souza, coordenadora do Sesc Ler no Acre, afirma que os objetivos têm sido alcançados e que o encontro edificará a atuação de todos. “Para alcançar uma Educação de qualidade é preciso pensar na equipe pedagógica e em seu enriquecimento de competências, mudança significativa na formação e identidade profissional dos que se dedicam ao ofício de professor”, afirma.

A coordenadora do projeto no Departamento Nacional do Sesc, Rosilene Almeida, destaca que semanas como esta mostram o avanço do projeto. “Essa ação formativa vem ao encontro à conceituação do projeto porque a gente quer levar as ações para além da escolarização, queremos integrar ações de educação formal e não formal, trazendo de volta o slogan do projeto ‘Sesc Ler educação por Inteiro”, disse a coordenadora. (Assessoria)