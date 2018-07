Polícia Civil deflagra “Operação Alcateia” e cumpre mais de 50 mandados de prisão, em Rio Branco



da redação ecos da notícia

24 de julho de 2018, 9:44 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A Polícia Civil deflagrou operação “Alcateia” e cumpriu 53 mandados de prisão nas primeiras horas desta terça-feira, 24, após 90 dias de investigação realizada por meio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECCO) com apoio do Departamento de Inteligência (DI) e do Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO).

Os investigados na operação são envolvidos na prática de crimes de organização criminosa, tráfico de drogas homicídios e roubo. Os resultados obtidos na operação serão apresentados numa coletiva de imprensa na sede da Secretaria de Polícia Civil, onde o secretário e os delegados das especializadas vão dar mais detalhes sobre as prisões.