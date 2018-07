Operação do Exército resultou em 41 pessoas presas e mais de 700 kg de drogas apreendidos



da redação ecos da notícia

24 de julho de 2018, 10:23 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Na manhã desta terça-feira (24), o Exército Brasileiro, por meio da 17ª Brigada de Infantaria de Selva divulgou o resultado da Operação Ajuricaba III, realizada no período de 16 a 21 julho em toda a região de fronteira nos estados de Rondônia e Acre. Diversos veículos e embarcações foram vistoriados, multas foram aplicadas, madeiras, animais, armas e drogas foram apreendidas. Ao menos 41 pessoas foram presas em flagrante praticando algum tipo de delito.

Durante o período foram apreendidos 750 m³ de madeira, seis animais silvestres, sete caminhões, três tratores, nove motos, 695 Kg de maconha, sete Kg de pasta base de cocaína, três armas de fogo, quatro armas brancas, 11 munições comuns, dois telefones satelitais/rádios e um telefone celular, além de 75 materiais diversos de contrabando.

Foram inspecionadas 133 embarcações, 2.006 motos, 2.991 veículos leves, 184 caminhões, 100 ônibus e vans, 365 pedestres e bicicletas, sete aeródromos, sete constatações de pontes clandestinas, duas inspeções do ICMBio e quatro inspeções do Ibama, além de emitir 106 autos de infração de trânsito e três multas ambientais. Os resultados tangíveis, segundo o Exército, estão estimados em R$ 2,7 milhões.

A operação ainda realizou atendimentos com sociais a comunidades onde se desenvolveram as atividades operacionais e adjacentes, sendo realizado 277 atendimentos médicos, 184 atendimentos odontológicos, 79 procedimentos diversos de prevenção de saúde e 196 distribuições de medicamentos, que somados possuem um valor estimado de R$ 40 mil. Também foram realizadas 42 atividades sociais e culturais e cinco palestras. Com informações da assessoria.