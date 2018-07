Morador de rua natural do Ceará é encontrado morto em Rio Branco



Um morador de rua identificado como Vagner Marinho, mais conhecido como ‘Ceará’, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (24) na Rua Guarani, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Polulares que encontraram o corpo acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que ao chegar ao local apenas atestou o óbito. Populares que passaram pelo local afirmaram à reportagem que parecia que o morador de rua estava apenas dormindo no local.

Segundo informação de um amigo da vítima, Vagner é natural de Fortaleza-CE e olhava os carros nas adjacências do Pronto Socorro, era dependente químico e sofria de problema de hérnia e no estômago.

“Ele estava deitado aqui hoje pela manhã com mais dois amigos, chegou até pedir água para beber por volta das 8h, infelizmente ele sofreu algum mau súbito e foi encontrado morto”, disse o amigo.

Policiais militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos. Com informações da Folha do Acre.