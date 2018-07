Lulu Santos se assume gay e mostra namorado 39 anos mais jovem



Sempre muito avesso aos holofotes quanto a sua vida pessoal, o cantor e jurado do reality show musical The Voice Brasil Lulu Santos surpreendeu a todos ao exibir o seu namorado, 39 anos mais jovem, nas redes sociais na segunda-feira, 23 de julho.

“Me leve para a lua”, escreveu o cantor na legenda da foto em que aparece ao lado do amado em um helicóptero. Lulu, de 65 anos, está se relacionando com Clebson Teixeira, de apenas 26 anos. O rapaz, inclusive, também deixou um comentário apaixonado na foto.

“Pode deixar, no que depender de mim ele será plenamente feliz”, disse o jovem ao responder os comentários da publicação. Vale lembrar que antes de assumir a relação com baiano, Lulu foi casado por 28 anos com Scarlet Moon, de quem se separou em 2006. Scarlet morreu em junho de 2013 após sofrer uma parada cardíaca.

Fonte: Uol