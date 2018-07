Jornalista Mara Rocha é oficializada candidata à deputada federal pelo PSDB



Os tucanos do Acre fecharam questão pela candidatura única da jornalista Mara Rocha à uma vaga na Câmara Federal, nas eleições deste ano. O anúncio foi realizado no início da noite desta terça-feira, 24, na sede do PSDB em Rio Branco, na presença de militantes e de membros da executiva do partido.

“Vamos às ruas unidos, com o desafio de levar uma mensagem de renovação e transformação, com a Mara. Ela dará continuidade ao excelente trabalho do nosso combatente deputado major Rocha”, disse Manoel Pedro, presidente interino da sigla no Acre.

Quem é Mara Rocha

Mara Rocha nasceu em Rio Branco no ano de 1973. Formada em Educação Física e em Jornalismo, é pós-graduada em Assessoria de Comunicação.

Iniciou sua carreira jornalística no ano de 1991, na TV União, afiliada da Rede Bandeirantes de Televisão, como apresentadora do “Telejornal União”. Em 1992, passou a fazer parte da Rede Amazônica – TV Acre, afiliada da Rede Globo, apresentando o “Jornal do Acre – Segunda Edição”.

Em 1995, esteve à frente do boletim informativo “Direto da Redação”, no Complexo de Comunicação O Rio Branco, onde foi apresentadora do telejornal “TJ ACRE” e do programa “Diário do Esporte”. No mesmo período trabalhou na extinta Rádio Capital, no comando do matutino “Jornal da Capital”.

No ano de 1997, atendendo a convites, passou a integrar a equipe de comunicação do governo Orleir Cameli, por meio da empresa Cia. de Selva.

No ano de 1999, tornou-se repórter da TV Gazeta, emissora onde trabalhou por quase 19 anos. Em 2000, passou de repórter à apresentadora do jornal “Gazeta em Manchete”, um dos telejornais de maior audiência em todo o Estado.

Em 2004 , Mara Rocha foi idealizadora, apresentadora e editora da revista “Acre Rural”, a primeira revista rural do Acre e do Programa Acre Rural, no ar por quase 12 anos, incentivando o setor produtivo do Estado do Acre.

Além de exercer a função de jornalista, Mara Rocha é empresária, atuando desde 2004 no ramo de publicidade e propaganda. As informações são da Assessoria.