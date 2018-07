Homem encontrado morto em barranco do Rio Acre é identificado no IML



O homem encontrado morto com quatro tiros na cabeça, na noite de segunda-feira (23), em um barranco às margens do Rio Acre, no bairro Ayrton Senna, em Rio Branco, foi identificado como sendo de Denis Cunha.

A identificação foi por meio de procedimentos papiloscópicos realizados pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O corpo de Denis foi encontrado pela polícia após uma denúncia realizada por um morador do Taquari.