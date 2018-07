Homem é baleado com dois tiros no peito dentro do Mercado dos Colonos, em Rio Branco



Marcos Dione, do ecos da notícia

24 de julho de 2018

Um homem identificado como Jhonatas Leite, de 36 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (24), dentro do Mercado Municipal, que fica no Centro de Rio Branco. Ele foi baleado com dois tiros no peito, à queima-roupas, e encontra-se em estado grave no Pronto Socorro.

Ao Ecos da Notícia, uma testemunha que estava no mercado no momento do crime, relatou que Jhonatas trabalhava numa joalheria quando o criminoso chegou de cara limpa, sacou uma arma e efetuou os dois tiros. Em seguida, o homem saiu andando tranquilamente e fugiu não sendo encontrado pela polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem ferido ao PS. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada da Polícia Civil.