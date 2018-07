Explosão dentro de clínica deixa pelo menos 18 pessoas feridas no Peru



Uma explosão de dois artefatos dentro de uma clínica em Lima, no Peru, deixou pelo menos 18 pessoas feridas, duas em estado grave, nesta terça-feira (24). As informações foram divulgadas pela Polícia Nacional do Peru (PNP).

O acidente provocou a evacuação do centro médico por causa da quantidade de fumaça. O chefe da polícia de Lima, Gastón Rodríguez, adiantou que as explosões não foram acidentais e, sim, “um fato criminoso e delitivo”.

Ainda de acordo com ele, o material explodiu em um espaço de dois a três minutos do primeiro porão da clínica, onde estão os laboratórios, além do segundo porão, no estacionamento.