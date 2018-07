Exército está com inscrições abertas para mais de 140 vagas



O Exército Brasileiro está com inscrições abertas para o concurso que selecionará os candidatos aos cursos de formação de oficiais do serviço de saúde do Exército (CFO/S SAU), com vagas para o ano de 2019. A taxa de participação é de R$ 130,00.

Os interessados devem ter nível superior. Os homens devem ter no mínimo 1,60 m de altura e mulheres, no mínimo 1,55m de altura. Também é exigido que o candidato tenha no máximo 36 anos de idade, completos até 31 de dezembro do ano da matrícula no (CFO/S SAU).

São 142 vagas para os cursos de formação de oficiais para médicos, farmacêuticos e dentistas, nas áreas de: anestesiologia (7); cardiologia (6); cirurgia cardiovascular (2); cirurgia de cabeça e pescoço (2); cirurgia geral (5); cirurgia torácica (2); cirurgia vascular (5); clínica médica (4); dentística restauradora (1); endocrinologia e metabologia (4); endodontia (1); farmácia (3); gastroenterologia (5); geriatria (2); ginecologia e obstetrícia (6); hematologia e hemoterapia (2); imaginologia dento-maxilo-facial (1); mastologia (4); medicina intensiva (7); medicina legal (2); neurocirurgia (2); neurologia (2); oftalmologia (7); oncologia (7); ortopedia e traumatologia (7); otorrinolaringologia (2); pediatria (6); proctologia (2); prótese dentária (1); psiquiatria (5); radiologia (5); sem especialidade (18); urologia (5) e uti neonatal (2).

As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de agosto, mediante envio do requerimento do candidato para a Escola de Saúde do Exército (EsSEx), preferencialmente pelo serviço postal especificado no edital.

Vale ressaltar que o preenchimento do requerimento de inscrição na internet não caracteriza sua inscrição no concurso de admissão, o que somente ocorrerá caso obtenha deferimento, após o envio da documentação necessária à EsSEx.

As etapas de classificação são compostas de Exame Intelectual (EI); Inspeção de Saúde (IS); Exame de Aptidão Física (EAF); Avaliação Psicológica que será realizada de forma centralizada na Guarnição do Rio de Janeiro (RJ) e Revisão Médica.

Os locais de realização do Exame Intelectual, previsto para ocorrer em 23 de setembro de 2018, será nas cidades do Rio de Janeiro; São Paulo; Campinas; Porto Alegre; Santa Maria; Belo Horizonte; Juiz de Fora; Curitiba; Florianópolis; Salvador; Recife; Belém; Campo Grande; Fortaleza; Brasília; Manaus e Porto Velho.